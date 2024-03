Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tencent. Das Papier von Tencent legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,7 Prozent auf 32,76 EUR.

Das Papier von Tencent konnte um 16:02 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,7 Prozent auf 32,76 EUR. Bei 32,89 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 32,34 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.420 Stück gehandelt.

Bei 46,20 EUR erreichte der Titel am 31.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,01 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 30,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,40 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,67 CNY aus.

Tencent ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,66 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,14 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 154.625,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 140.093,00 CNY umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 19.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 16,23 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

