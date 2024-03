Tencent Aktie News: Tencent am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie musste zuletzt im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 34,36 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie um 23:20 Uhr 0,9 Prozent auf 34,36 USD. Die Tencent-Aktie sank bis auf 34,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,16 USD. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.014 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2023 bei 50,64 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 32,45 USD fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 5,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,40 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,67 CNY belaufen.

Am 16.11.2023 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,66 CNY gegenüber 3,14 CNY im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 154.625,00 CNY gegenüber 140.093,00 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 20.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 19.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,23 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

