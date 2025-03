Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Dienstagvormittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Tencent zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 61,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Tencent konnte um 09:09 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,6 Prozent auf 61,10 EUR. Bei 61,10 EUR erreichte die Tencent-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,79 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 5.343 Tencent-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,61 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 5,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,26 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,20 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,12 CNY aus.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,27 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,13 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 181,93 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 166,94 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2024 22,84 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Apple-Aktie: Apple plant KI-Funktionen für iPhones in China bis Mitte 2025 - Kooperation mit Alibaba

Erste Schätzungen: Tencent veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Baidu-Aktie: DeepSeek als Vorbild - Baidu-CEO kündigt Open-Source-Wende an