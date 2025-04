Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Tencent im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 49,60 EUR ab.

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:49 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 49,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 49,05 EUR. Bei 51,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 2.376 Tencent-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2025 auf bis zu 66,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 25,13 Prozent niedriger. Am 18.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,81 EUR ab. Mit Abgaben von 27,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,52 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 4,50 HKD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 19.03.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,05 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,11 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 186,49 Mrd. HKD im Vergleich zu 167,77 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2025 26,14 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

