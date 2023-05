Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Tencent 38,55 EUR

Die Aktie notierte um 16:05 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 38,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 37,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.320 Tencent-Aktien.

Am 27.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,65 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 27,36 Prozent zulegen. Bei 23,87 EUR fiel das Papier am 25.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 60,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 22.03.2023. In Sachen EPS wurden 3,04 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 9,30 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 144.954,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144.188,00 CNY in den Büchern standen.

Am 17.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 15.05.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,81 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Alibaba-Aktie, Baidu.com-Aktie & Co.: Diese chinesischen Unternehmen arbeiten an einer Alternative zu ChatGPT - US-Regierung prüft Regulierung

Ausblick: Tencent verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Tencent verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

