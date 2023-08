Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Vormittag fester

Blick auf Tencent-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 43,40 USD zu.

Um 23:20 Uhr sprang die Tencent-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 43,40 USD zu. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,23 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,36 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 7.758 Tencent-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 53,27 USD erreichte der Titel am 28.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 23,42 USD fiel das Papier am 29.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 17.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,35 CNY gegenüber 2,40 CNY im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,71 Prozent auf 149.986,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 135.471,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.08.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 15,18 CNY in den Büchern stehen haben wird.

