Tencent Aktie News: Tencent am Montagmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 38,43 EUR.

Um 11:56 Uhr wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 38,43 EUR nach oben. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,43 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 38,32 EUR. Bisher wurden via Tradegate 8.548 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,65 EUR erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,59 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,87 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 16.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,88 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,75 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 149.208,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 134.034,00 CNY umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2023 veröffentlicht.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,42 CNY je Aktie.

