Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

So entwickelt sich Tencent

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Tencent. Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 38,19 EUR.

Die Tencent-Aktie konnte um 16:06 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 38,19 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 38,19 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 37,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 17.011 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.01.2023 erreicht. 27,39 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2022 bei 23,87 EUR. Mit einem Kursverlust von 37,51 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tencent gewährte am 16.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,88 CNY. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 2,75 CNY je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 149.208,00 CNY gegenüber 134.034,00 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2023 veröffentlicht. Am 13.11.2024 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,43 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

