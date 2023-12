Tencent Aktie News: Tencent legt am Montagmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt sprang die Tencent-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 36,30 EUR zu.

Um 12:01 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 36,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 36,58 EUR. Bei 36,22 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.405 Tencent-Aktien.

Bei 48,65 EUR markierte der Titel am 27.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,02 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 33,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,00 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 15.11.2023 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,66 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,14 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 154.625,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 140.093,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 16,17 CNY je Tencent-Aktie.

