Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Tencent gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 36,85 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 16:00 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 36,85 EUR zu. In der Spitze gewann die Tencent-Aktie bis auf 36,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 16.996 Tencent-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 48,65 EUR. Mit einem Zuwachs von 32,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,76 EUR am 24.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 15.11.2023 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,66 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,14 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 154.625,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140.093,00 CNY in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Tencent wird am 20.03.2024 gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 16,17 CNY in den Büchern stehen haben wird.

