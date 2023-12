Tencent Aktie News: Tencent am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tencent. Zuletzt fiel die Tencent-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 38,89 USD ab.

Die Aktie verlor um 23:20 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 2,0 Prozent auf 38,89 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 37,70 USD. Bei 38,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 5.095 Stück.

Am 28.01.2023 markierte das Papier bei 53,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 35,57 USD erreichte der Anteilsschein am 02.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 9,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 15.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,66 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,14 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 154.625,00 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 140.093,00 CNY umsetzen können.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2023 16,17 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

