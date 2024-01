Blick auf Aktienkurs

Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag in Grün

12.01.24 09:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 36,75 USD.

Das Papier von Tencent konnte um 23:20 Uhr klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 3,0 Prozent auf 36,75 USD. Kurzfristig markierte die Tencent-Aktie bei 37,57 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,28 USD. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 24.105 Aktien. Bei 53,27 USD erreichte der Titel am 28.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 31,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,23 USD. Dieser Wert wurde am 10.01.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 4,14 Prozent sinken. Am 15.11.2023 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,66 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 3,14 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 154.625,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 140.093,00 CNY umgesetzt worden waren. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.03.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,23 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie IPOs im neuen Jahr unter der Lupe: Diese Unternehmen wollen 2024 an die Börse gehen NVIDIA-Aktie an der NASDAQ deutlich leichter: Chinesische Konkurrenten bedrohen wohl mit eigenen KI-Chips NVIDIAs Vormachtstellung Konkurrenz zu Netflix, Amazon & Co.: Alibaba und T&B Media Global wollen thailändisch-chinesische Unterhaltungsbranche revolutionieren

