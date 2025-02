Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tencent zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 54,71 EUR zu.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere um 11:45 Uhr 2,0 Prozent. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 55,14 EUR zu. Bei 54,26 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 2.799 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,58 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 3,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,17 EUR am 05.03.2024. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 43,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,12 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 3,40 HKD je Wertpapier.

Am 13.11.2024 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 6,27 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 4,13 HKD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 181,93 Mrd. HKD gegenüber 166,94 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 19.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 22,68 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

