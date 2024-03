Tencent Aktie News: Tencent am Mittag auf Höhenflug

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Tencent. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 34,09 EUR nach oben.

Die Tencent-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 5,7 Prozent im Plus bei 34,09 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 34,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 11.368 Stück.

Am 31.03.2023 markierte das Papier bei 46,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 35,51 Prozent wieder erreichen. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,67 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 2,40 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 16.11.2023 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,66 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 3,14 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 154.625,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 140.093,00 CNY umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Tencent am 20.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 16,23 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

