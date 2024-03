Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Vormittag fester

Tencent im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 35,55 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Tencent-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Um 22:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 35,55 USD. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 36,27 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,46 USD. Bisher wurden heute 82.238 Tencent-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.04.2023 auf bis zu 50,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,45 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (32,45 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,40 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,67 CNY ausgeschüttet werden.

Am 16.11.2023 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,66 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,14 CNY je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 154.625,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140.093,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 10,37 Prozent gesteigert.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 19.03.2025 dürfte Tencent die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,23 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Twitter-Nachfolger X wird zur "All-in-One-App" - Zahlungslizenz in greifbarer Nähe

JD.com-Aktie zündet nach starken Zahlen den Turbo

Erste Schätzungen: Tencent stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor