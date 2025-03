Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tencent. Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 60,00 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:37 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,2 Prozent auf 60,00 EUR. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 59,83 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 938 Stück.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 64,61 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,68 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 33,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 81,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,12 CNY aus.

Am 13.11.2024 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,27 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 4,13 HKD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 181,93 Mrd. HKD – ein Plus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 166,94 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 19.03.2025 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 22,84 CNY im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Apple-Aktie: Apple plant KI-Funktionen für iPhones in China bis Mitte 2025 - Kooperation mit Alibaba

Erste Schätzungen: Tencent veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Baidu-Aktie: DeepSeek als Vorbild - Baidu-CEO kündigt Open-Source-Wende an