Tencent Aktie News: Tencent gibt am Mittwochnachmittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 59,98 EUR.

Die Aktie notierte um 16:05 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 59,98 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 59,83 EUR. Bei 59,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Frankfurt 3.331 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,61 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. 7,72 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 44,90 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,12 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 3,40 HKD aus.

Am 13.11.2024 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 6,27 HKD gegenüber 4,13 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 181,93 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,94 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 22,84 CNY je Tencent-Aktie.

