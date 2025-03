Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit Einbußen

So entwickelt sich Tencent

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 60,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:11 Uhr 1,8 Prozent auf 60,25 EUR. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 59,83 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,90 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 261 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,61 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 7,24 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,05 EUR am 15.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 45,15 Prozent Luft nach unten.

Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,12 CNY ausgeschüttet werden.

Tencent ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,27 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,13 HKD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 181,93 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 166,94 Mrd. HKD umgesetzt.

Am 19.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 22,84 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

