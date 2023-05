Tencent Aktie News: Tencent zieht am Vormittag an

Aktien in diesem Artikel Tencent 38,13 EUR

Um 23:20 Uhr sprang die Tencent-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 42,55 USD zu. Bei 42,55 USD markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,27 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 13.740 Tencent-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2023 auf bis zu 53,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 25,18 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 81,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tencent ließ sich am 22.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,04 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 9,30 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 144.954,00 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 144.188,00 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.05.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 15.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Tencent.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,81 CNY je Aktie belaufen.

