Tencent Aktie News: Tencent macht am Dienstagnachmittag Boden gut

12.08.25 16:09 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Tencent zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 61,32 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
61,04 EUR -0,13 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:39 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,2 Prozent auf 61,32 EUR. Die Tencent-Aktie legte bis auf 61,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 60,90 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.777 Tencent-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,09 EUR. Dieser Wert wurde am 15.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 31,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,37 CNY aus.

Am 14.05.2025 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,62 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,87 HKD je Aktie gewesen. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 192,48 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 173,53 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 19.08.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,31 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

