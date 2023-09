Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag auf grünem Terrain

Tencent im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 2,6 Prozent auf 41,20 USD.

Um 23:20 Uhr stieg die Tencent-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 41,20 USD. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,38 USD an. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 40,55 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 497.789 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2023 bei 53,27 USD. 29,30 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.10.2022 auf bis zu 23,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 75,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 16.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,88 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 2,75 CNY je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent auf 149.208,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 134.034,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Tencent am 15.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 15,43 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

