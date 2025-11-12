Tencent Aktie News: Tencent stabilisiert sich am Mittag

Tencent im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Frankfurt-Handel bei 72,53 EUR.

Die Tencent-Aktie kam im Frankfurt-Handel um 11:49 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 72,53 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 73,09 EUR. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 72,53 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.386 Tencent-Aktien.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2024 mit 4,50 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,58 CNY je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,60 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,52 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 199,09 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 173,92 Mrd. HKD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Tencent wird am 13.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 27,14 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

