Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochnachmittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tencent. Zum Vortag unverändert notierte die Tencent-Aktie zuletzt im Frankfurt-Handel bei 72,52 EUR.

Bei der Tencent-Aktie ließ sich um 15:43 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 72,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Tencent-Aktie bei 73,09 EUR. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,52 EUR ab. Mit einem Wert von 72,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 1.742 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 3,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,71 EUR ab. Mit Abgaben von 36,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,58 CNY.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,60 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,52 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 199,09 Mrd. HKD gegenüber 173,92 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,14 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Erste Schätzungen: Tencent legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus