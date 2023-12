Tencent Aktie News: Tencent gibt am Dienstagnachmittag ab

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 36,61 EUR.

Um 16:04 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 36,61 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Tencent-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,47 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,99 EUR. Zuletzt wechselten 18.705 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 32,89 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 33,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 8,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 15.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,66 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,14 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 154.625,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 140.093,00 CNY eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Tencent am 20.03.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2023 auf 16,17 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

