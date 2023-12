Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagvormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 38,61 USD.

Die Tencent-Aktie musste um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 38,61 USD. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,53 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,81 USD. Zuletzt wechselten 12.445 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,96 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 35,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 8,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 15.11.2023 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 4,66 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 3,14 CNY in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,37 Prozent auf 154.625,00 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 140.093,00 CNY erwirtschaftet worden.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 16,17 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

