Tencent Aktie News: Anleger greifen bei Tencent am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie von Tencent zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 34,75 EUR.

Die Aktie legte um 15:58 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 34,75 EUR zu. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,24 EUR an. Bei 35,10 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 16.779 Tencent-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 33,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 30,52 EUR. Mit Abgaben von 12,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,40 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,67 CNY belaufen.

Tencent gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,66 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 3,14 CNY je Aktie verdient. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 154.625,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 140.093,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Tencent am 20.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 19.03.2025 dürfte Tencent die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2023 16,22 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

