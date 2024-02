Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tencent zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Tencent-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ OTC-Handel notierte das Papier bei 37,10 USD.

Die Tencent-Aktie wies um 23:20 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ OTC-Handel notierte das Papier bei 37,10 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 38,00 USD. Bei 35,69 USD markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 37,58 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Bisher wurden heute 7.157 Tencent-Aktien gehandelt.

Am 06.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 26,74 Prozent niedriger. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,45 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,40 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,67 CNY aus.

Tencent ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,66 CNY. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 3,14 CNY je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 154.625,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 140.093,00 CNY eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2024 terminiert. Am 19.03.2025 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,22 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Nach großem Rebranding - Was wurde aus dem Krypto-Metaverse-Projekt MultiversX?

PUMA-Aktie im Plus: PUMA kooperiert für E-Commerce-Geschäft mit Tencent

IPOs im neuen Jahr unter der Lupe: Diese Unternehmen wollen 2024 an die Börse gehen