Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 54,88 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte um 15:51 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 54,88 EUR. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 53,88 EUR ein. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 55,44 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 8.407 Tencent-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2024 auf bis zu 56,58 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,10 Prozent. Bei 31,17 EUR fiel das Papier am 05.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 43,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,12 CNY, nach 3,40 HKD im Jahr 2023.

Am 13.11.2024 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,27 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,13 HKD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 181,93 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 166,94 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 19.03.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 22,68 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

