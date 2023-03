Tencent Aktie News: Tencent am Montagvormittag mit Aufschlag

Um 09:21 Uhr stieg die Tencent-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 40,99 EUR. Bei 41,21 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,14 EUR. Zuletzt wechselten 2.403 Tencent-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 48,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Am 24.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 23,87 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 71,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tencent gewährte am 16.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,14 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,76 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,60 Prozent auf 140.093,00 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 142.368,00 CNY umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Tencent am 22.03.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 20.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 11,74 CNY je Tencent-Aktie.

