Tencent Aktie News: Tencent schiebt sich am Mittag vor

So entwickelt sich Tencent

Die Aktie von Tencent zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 33,79 EUR.

Die Tencent-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:56 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 33,79 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 34,15 EUR. Bei 33,92 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.259 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,20 EUR erreichte der Titel am 31.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 36,71 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,52 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,40 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,67 CNY aus.

Tencent veröffentlichte am 16.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 4,66 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 3,14 CNY je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 154.625,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren 140.093,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Tencent am 20.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 19.03.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 16,23 CNY je Aktie aus.

