Tencent Aktie News: Anleger greifen bei Tencent am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Tencent-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 34,29 EUR zu.

Um 16:05 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 34,29 EUR. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,29 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 33,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 11.053 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,20 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2023. 34,72 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 12,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,40 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,67 CNY aus.

Tencent veröffentlichte am 16.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,66 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 3,14 CNY je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 154.625,00 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 140.093,00 CNY umsetzen können.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Tencent dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,23 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

