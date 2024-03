Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 36,95 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie um 22:20 Uhr 3,9 Prozent auf 36,95 USD. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,15 USD zu. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 36,00 USD. Bisher wurden heute 6.543 Tencent-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.04.2023 bei 50,64 USD. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 27,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,45 USD am 23.01.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 12,17 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,67 CNY.

Tencent veröffentlichte am 16.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 4,66 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 3,14 CNY je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 154.625,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 140.093,00 CNY umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. Am 19.03.2025 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2023 auf 16,23 CNY je Aktie.

