Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag im Tiefenrausch

Die Tencent-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr mit Abschlägen von 5,8 Prozent bei 44,75 USD. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 44,32 USD. Bei 45,00 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 13.417 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 53,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,99 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.10.2022 bei 23,42 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 91,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 22.03.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,04 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 9,30 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 144.954,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144.188,00 CNY in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Tencent am 17.05.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 14,79 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

