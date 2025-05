Tencent Aktie News: Tencent am Mittag verlustreich

Tencent im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 58,69 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte um 11:45 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 58,69 EUR. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 58,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,51 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.088 Tencent-Aktien.

Am 19.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 40,27 EUR. Abschläge von 31,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,48 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 4,50 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 19.03.2025 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 6,05 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 3,11 HKD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,16 Prozent auf 186,49 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 167,77 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 20.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 26,00 CNY je Aktie aus.

