Tencent Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tencent

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 58,88 EUR nach.

Die Tencent-Aktie notierte um 16:02 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 58,88 EUR. Bei 58,20 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,51 EUR. Bisher wurden heute 3.007 Tencent-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 12,52 Prozent Luft nach oben. Bei 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,62 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,50 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,48 CNY aus.

Tencent veröffentlichte am 19.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,05 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 3,11 HKD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 186,49 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,77 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 20.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 26,00 CNY fest.

