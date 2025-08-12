DAX24.200 +0,7%ESt505.375 +0,7%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl66,01 -0,2%Gold3.364 +0,5%
Blick auf Tencent-Kurs

Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

13.08.25 09:24 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von Tencent zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Tencent legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 2,5 Prozent auf 63,08 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
63,64 EUR 2,09 EUR 3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 63,08 EUR zu. In der Spitze gewann die Tencent-Aktie bis auf 63,20 EUR. Mit einem Wert von 63,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1.584 Tencent-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 66,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Am 15.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,09 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,37 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024.

Am 14.05.2025 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,62 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,87 HKD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 192,48 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 173,53 Mrd. HKD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Tencent dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 26,31 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Ausblick: Tencent gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Erste Schätzungen: Tencent gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KI-Offensive ohne NVIDIA-Aktie: Tencent und Baidu wollen US-Dominanz brechen

