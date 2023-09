Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Tencent im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 38,04 EUR abwärts.

Die Tencent-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:29 Uhr um 0,7 Prozent auf 38,04 EUR ab. Das Tagestief markierte die Tencent-Aktie bei 37,95 EUR. Bei 38,10 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.914 Tencent-Aktien.

Am 27.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,89 Prozent hinzugewinnen. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,87 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,26 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 16.08.2023. Das EPS wurde auf 3,88 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,75 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 149.208,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 134.034,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 15.11.2023 erwartet.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,44 CNY je Aktie.

