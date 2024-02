Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochnachmittag fester

Tencent im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Tencent legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 34,50 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Tencent-Papiere um 16:07 Uhr 0,4 Prozent. Bei 34,81 EUR erreichte die Tencent-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 34,55 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 24.743 Tencent-Aktien.

Am 31.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 33,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 30,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 13,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,40 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,67 CNY belaufen.

Tencent veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 4,66 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 3,14 CNY je Aktie eingenommen. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 154.625,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 140.093,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren. Am 19.03.2025 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 16,22 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Nach großem Rebranding - Was wurde aus dem Krypto-Metaverse-Projekt MultiversX?

PUMA-Aktie im Plus: PUMA kooperiert für E-Commerce-Geschäft mit Tencent

IPOs im neuen Jahr unter der Lupe: Diese Unternehmen wollen 2024 an die Börse gehen