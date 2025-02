Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 57,98 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 57,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 57,99 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.538 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 markierte das Papier bei 57,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 0,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.03.2024 bei 31,17 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 86,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,12 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 13.11.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,27 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,13 HKD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 181,93 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 166,94 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 19.03.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 22,68 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Alibaba-Aktie, Baidu-Aktie und Co. im Aufwind: DeepSeek-Phantasie schiebt weiter an

DeepSeek und Chinas KI-Offensive: Ein Wendepunkt im US-China-Handelsstreit?

Kursrutsch genutzt: Tencent mit größtem Aktienrückkauf seit 2006