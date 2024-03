Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag billiger

Tencent im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt fiel die Tencent-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 33,44 EUR ab.

Die Aktie verlor um 16:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,1 Prozent auf 33,44 EUR. Das Tagestief markierte die Tencent-Aktie bei 33,44 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 33,80 EUR. Bisher wurden heute 7.580 Tencent-Aktien gehandelt.

Bei 46,20 EUR markierte der Titel am 31.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,14 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,52 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 8,73 Prozent wieder erreichen.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,40 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,67 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 16.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,66 CNY, nach 3,14 CNY im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent auf 154.625,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 140.093,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Tencent am 20.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.03.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2023 16,23 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

