Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagvormittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 37,50 USD.

Um 22:20 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 37,50 USD. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 37,72 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,72 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 1.064 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Bei 32,45 USD fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 2,40 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,67 CNY belaufen.

Tencent ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,66 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 3,14 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 154.625,00 CNY – ein Plus von 10,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 140.093,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 19.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 16,23 CNY je Tencent-Aktie.

