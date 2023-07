Tencent Aktie News: Tencent büßt am Freitagmittag ein

So bewegt sich Tencent

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 40,10 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:30 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 40,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 39,88 EUR. Bei 40,21 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 3.147 Tencent-Aktien gehandelt.

Am 27.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 21,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,87 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 40,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 17.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,35 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 135.471,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 149.986,00 CNY ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 16.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 15,13 CNY je Tencent-Aktie.

