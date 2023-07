Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Tencent. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die Tencent-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 23:20 Uhr stieg die Tencent-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 45,30 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 45,47 USD. Bei 45,28 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 24.883 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,27 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 17,58 Prozent Luft nach oben. Am 29.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,42 USD. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 93,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 17.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 3,35 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,40 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 149.986,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 135.471,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 16.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Tencent dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,13 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Billionen-Dollar-Chance: Wie KI den Markt revolutionieren wird - und welche chinesischen Aktien sich besonders lohnen

Frisches Geld aus Abu Dhabi: Was Tesla-Konkurrent NIO mit der Kapitalspritze plant

Prosus-Aktie unter Druck: Prosus erwartet Gewinneinbruch