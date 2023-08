Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tencent gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Tencent legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 38,70 EUR.

Um 16:06 Uhr wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 38,70 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 39,08 EUR. Bei 38,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 5.416 Tencent-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.01.2023 auf bis zu 48,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 25,71 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,87 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 38,33 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 18.05.2023. Es stand ein EPS von 3,35 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 2,40 CNY in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 149.986,00 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 135.471,00 CNY erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 16.08.2023 erwartet.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,18 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

