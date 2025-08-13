DAX24.287 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1693 -0,1%Öl65,64 -0,2%Gold3.357 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, Alibaba, TUI, Infineon, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Aktienempfehlung RWE-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung RWE-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Bayer-Aktie Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Bayer-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kurs der Tencent

Tencent Aktie News: Tencent fällt am Mittag

14.08.25 12:07 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent fällt am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 64,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
64,21 EUR -1,76 EUR -2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tencent-Aktie notierte um 11:51 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 64,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 64,05 EUR. Bei 64,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.963 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 66,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 34,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,39 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 4,50 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,60 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,87 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 199,09 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173,53 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 19.08.2026 dürfte Tencent die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2025 26,43 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Ausblick: Tencent gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Erste Schätzungen: Tencent gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KI-Offensive ohne NVIDIA-Aktie: Tencent und Baidu wollen US-Dominanz brechen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tencent

Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tencent Holdings Ltd

DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
DatumRatingAnalyst
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
14.07.2011Tencent kaufenAsia Investor
21.06.2011Tencent kaufenAsia Investor
10.02.2011Tencent kaufenDer Aktionär
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
12.08.2011Tencent underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tencent Holdings Ltd nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen