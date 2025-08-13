Tencent Aktie News: Tencent fällt am Mittag

Kurs der Tencent

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 64,50 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte um 11:51 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 64,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 64,05 EUR. Bei 64,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.963 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 66,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 34,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,39 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 4,50 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,60 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,87 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 199,09 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173,53 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 19.08.2026 dürfte Tencent die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2025 26,43 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

