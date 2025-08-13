Tencent Aktie News: Tencent verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

So bewegt sich Tencent

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 63,90 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte um 15:48 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 63,90 EUR. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 63,90 EUR nach. Bei 64,62 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 7.616 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 66,25 EUR. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 3,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,09 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,13 Prozent.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,39 CNY belaufen.

Am 13.08.2025 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 HKD gegenüber 4,87 HKD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 173,53 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 199,09 Mrd. HKD ausgewiesen.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 19.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 26,43 CNY in den Büchern stehen haben wird.

