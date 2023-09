Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagnachmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 38,49 EUR.

Um 16:01 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 38,49 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 38,49 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 38,08 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 12.992 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 48,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 20,88 Prozent niedriger. Bei 23,87 EUR fiel das Papier am 25.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tencent ließ sich am 16.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,88 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 2,75 CNY je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149.208,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 134.034,00 CNY eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Tencent am 15.11.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,44 CNY je Aktie.

