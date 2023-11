Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 37,01 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:32 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 37,01 EUR. Das Tagestief markierte die Tencent-Aktie bei 36,85 EUR. Bei 37,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 3.358 Tencent-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 48,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,16 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 16.08.2023 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,88 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,75 CNY je Aktie vermeldet. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 149.208,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 134.034,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2023 15,43 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

