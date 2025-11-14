Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit Verlusten

Tencent im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,1 Prozent auf 70,55 EUR.

Die Tencent-Aktie musste um 16:05 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 70,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 69,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,23 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 3.207 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 74,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Bei einem Wert von 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 54,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,19 CNY belaufen.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 HKD gegenüber 6,27 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 199,09 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 181,93 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 27,21 CNY je Tencent-Aktie.

