Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Mittwochvormittag ins Minus

Die Tencent-Aktie musste um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 44,70 EUR. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 44,70 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 44,70 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 30 Tencent-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 51,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,78 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 88,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tencent gewährte am 16.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 CNY. Im Vorjahresviertel waren 3,76 CNY je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 142.368,00 CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 140.093,00 CNY.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 vorlegen. Tencent dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 20.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,75 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie vor dem Wiederaufschwung? Großaktionär Tencent bleibt optimistisch: "Tesla wird uns umhauen"

Microsoft will AI-Chatbot von OpenAI für Cloud-Nutzer verfügbar machen - EU mit Bedenken zu Activision

Fondsmanager Peter E. Huber: Diese Krisen in 2022 hat der Marktkenner kommen sehen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent Holdings Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd

Bildquellen: Tencent